В Гродненской области пьяный бесправник влетел в дерево, погиб 17-летний пассажир

Еще двое пассажиров (14-летняя девочка и 21-летний парень) попали в больницу с травмами

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В Гродненской области пьяный бесправник влетел в дерево, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Трагедия произошла 30 мая около 5.20 утра на автодороге Н6050 Гожа - Цидовичи - Огородники. По предварительной информации, за рулем был 24-летний бесправник, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Парень не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево.

В результате столкновения погиб его 17-летний пассажир, еще двое пассажиров (14-летняя девочка и 21-летний парень) попали в больницу с травмами.

Напомним, за выходные 30-31 мая сотрудники госавтоинспекции вычислили 137 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а 335 человек управляли автомобилем, не имея на это прав.