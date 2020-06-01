2020-06-01T15:27:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года: 847 новых случаев за сутки, умерло пять человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года
Алла БЕЛУГА
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Минздрав говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси выравнивается.Минздрав говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси выравнивается.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав в своем телеграм-канале обновил информацию о случаях коронавируса в Беларуси. Всего за время пандемии зарегистрированы 43 тысячи 403 человек с положительным тестом на COVID-19. То есть за минувшие сутки - плюс 847 новых случаев. Выздоровели и выписаны 18 тысяч 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (262 человек за сутки).

Всего проведено 553 тысяч 377 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией (за сутки - плюс пять человек).

Напомним, последний месяц в Беларуси наблюдался практически одинаковый прирост новых случаев (плюс 900 с лишним человек, но до ты тысячи он ни разу не дотянул). А последние три дня прирост - чуть менее 900 человек в сутки.

В мире зарегистрировано уже больше 6 миллионов заразившихся, а Беларусь к концу мая вошла в топ-5 европейских стран в Европе по числу инфицированных COVID-19 за две недели. Александр Лукашенко 1 июня сказал про пандемию коронавируса в стране так: "Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем. Идите в больницу, смотрите и так далее".

А вот в китайской провинции Ухань, которая стала изначальной точки пандемии, 31 мая впервые за два месяца не нашли ни одного бессимптомного случая инфицирования коронавирусом. И это при 60 тысяч проведенных за сутки тестов, ообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города.

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