Когда страны Евросоюза откроют границы для белорусов

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На прошлой неделе Советом Евросоюза было утверждено соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. «Шенген» для белорусов уже точно будет стоить €35. С 1 июля соглашение вступает в силу. Как сказал в эфире телеканалу ОНТ постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО Александр Михневич, «Это действительно очень важное событие во многих аспектах. Устраняется определенная несправедливость, которая существовала последние несколько лет».

Постпред также напомнил, как два года назад в Беларуси был безвиз для всех стран ЕС, а следовательно въезд в Беларусь для них стал бесплатным. А для нас, несмотря на то что белорусы имеют наименьшее количество нарушений правил пребывания в шенгенской зоне на количество выданных виз, были одни из самых жестких условий въезда в «шенген».

По поводу открытия границ Александр Михневич заявил, что решения будут приниматься в начале июня. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Но сейчас уже известно, что будут открыты аэропорты, и есть надежда, что белорусские рейсы полетят в Брюссель. Что касается граждан, которые едут туда туристами, то ряд стран обусловил открытие границ уровнем заболеваемости в Беларуси. «Мы рассчитываем, что к этому времени уровень достигнет тех показателей, которые являются барьерными для этих стран».

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