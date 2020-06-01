В Минске с 1 по 7 июня не будут ходить некоторые трамваи

Трамваи по маршрутам № 3, 6, 7 не будут курсировать с 1 по 7 июня из-за ремонтных работ. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Движение трамваев по маршрутам № 3, 6, 7 прекращено с 1 по 7 июня из-за ремонтных работ, сообщает на своем сайте «Минсктранс».

Вместо них временно будут курсировать автобус № 907 «Комаровский рынок - Буденного» и трамвай № 10 «Озеро - пр. Независимости». Пассажирам, у которых есть безлимитные проездные на трамвай, могут не оплачивать проезд в автобусе № 907. Одновременно на трамвайных маршрутах № 1, 4, 9, 11 будет сокращен интервал движения.

Из-за ремонта трамвайных путей будет ограничено движение трамваев на ул. Козлова и Долгобродской на участке от ул. З. Бядули до бульвара Тракторостроителей, на ул. Долгобродской, Плеханова, Якубова на участке от улицы Буденного до ДС «Серебрянка».

Напомним, реконструкция трамвайных путей в Минске идет уже не первый год. Ремонт проводили и в 2018 году, и в 2019-м, и вот опять.