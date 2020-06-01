В Минске работники МЧС вытащили из пожара пенсионерку

На втором этаже, в комнате одной из квартир, загорелось имущество на площади 1 квадратный метр. Фото: 112.by

Изменить размер текста: A A

Ночью с 31 мая на 1 июня на пульт МЧС поступило сообщение от гражданина о густом дыме в жилом доме по улице Романовская Слобода в Минске. К месту вызова сейчас же выехала группа МЧС. Когда они прибыли, то установили, что в четырёхэтажном жилом доме на втором этаже в комнате одной из квартир загорелось имущество на площади 1 квадратный метр, сообщает МЧС.

На полу в горящей комнате, без сознания, сотрудниками МЧС была обнаружена и спасена пенсионерка. Она оказалась родственницей хозяйки квартиры. Пострадавшую вынесли на свежий воздух, где ее осмотрели медицинские работники. Пенсионерка с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирована в учреждение здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильный ветер в Минске валил деревья на машины и дома. Есть повреждения

Сотрудники МЧС 10 раз выезжали на вызовы (подробности).

Под Витебском столкнулись две легковушки, водителя деблокировали спасатели

Его отвезли в больницу, больше никто не пострадал (подробности).