Подросток из Лунинца сфотографировал в гостях лежащую на холодильнике карточку и потом расплачивался ею за школьные обеды
В Лунинецкий РОВД обратилась жительница Лунинца, с карточки которой три дня списывалось по 2 рубля, при том, что сама карточка все время находилась у потерпевшей. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.
Оперативники выяснили, что это делал 15-летний друг ее сына. Однажды зайдя в гости, он сфотографировал банковские карточки и коды для входа в личный кабинет приложения банка, которые лежали на холодильник. Затем подросток просил знакомых рассчитаться за него наличными деньгами в буфете школы и переводил деньги с карточки мамы друга на счета своих товарищей.
Кроме того, парень удалил с мобильного телефона все доказательства, но экспертиза радиоэлектронных устройств восстановила все: фотоснимки банковской карточки матери друга и карты кодов интернет-банкинга.
Помимо этого он оплатил счета за компьютерную игру в интернете с банковской карты мужа заявительницы.
Подросток сознался в содеянном, сейчас с ним работают следователи.
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