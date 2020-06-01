Подросток из Лунинца сфотографировал в гостях лежащую на холодильнике карточку и потом расплачивался ею за школьные обеды

Теперь за кражу 6 рублей на еду и компьютерную игру подростку грозит ответственность. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Женщина видела СМС-оповещения о списании денег, но в милицию пошла не сразу

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В Лунинецкий РОВД обратилась жительница Лунинца, с карточки которой три дня списывалось по 2 рубля, при том, что сама карточка все время находилась у потерпевшей. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

Оперативники выяснили, что это делал 15-летний друг ее сына. Однажды зайдя в гости, он сфотографировал банковские карточки и коды для входа в личный кабинет приложения банка, которые лежали на холодильник. Затем подросток просил знакомых рассчитаться за него наличными деньгами в буфете школы и переводил деньги с карточки мамы друга на счета своих товарищей.

Кроме того, парень удалил с мобильного телефона все доказательства, но экспертиза радиоэлектронных устройств восстановила все: фотоснимки банковской карточки матери друга и карты кодов интернет-банкинга.

Помимо этого он оплатил счета за компьютерную игру в интернете с банковской карты мужа заявительницы.

Подросток сознался в содеянном, сейчас с ним работают следователи.