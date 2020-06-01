Жировичский монастырь открылся для паломников, но их просят соблюдать гигиену и респираторный этикет

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В этот понедельник, 1 июня, монастырь и дома паломников «вновь открывают свои двери для желающих посетить святую обитель». Об этом сообщается на сайте Свято-Успенского Жировичского монастыря.

Уточняется, что служба в монастыре проводится каждый день. При этом всех прихожан просят соблюдать рекомендации по профилактике заболевания: социальное дистанцирование, личную гигиену, респираторный этикет.

Напомним, в Жировичах коронавирусом заразились преподаватели, студенты, монахи, сотрудники монастыря. Видимо, эпидситуация в монастыре улучшилась и было решено разрешить верующим посещать богослужения.