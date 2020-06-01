В Бресте водитель такси сбила велосипедиста
Вечером 31 мая в Бресте на Варшавском шоссе возле Евроопта произошло ДТП, сообщает ГАИ Бреста. Водитель такси, 36-летняя брестчанка, ехала на автомобиле «Фольксваген Поло». При повороте налево она сбила велосипедиста. 40-летний мужчина пересекал дорогу по велосипедной дорожке на зелёный свет. Из-за аварии он получил травмы. Медицинские работники осмотрели его на месте и отпустили домой. По этому делу проводится проверка.
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