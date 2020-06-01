Гомельчанка выиграла у коммунальников 2 тысячи рублей за сломанную из-за них руку

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Дело было 26 октября 2019 года. В полдень гомельчанка шла по улице Бровки в Гомеле и упала на разрушенный бордюр с арматурой, который не заметила из-за неубранной листвы. В итоге врачи диагностировали у нее перелом руки, сообщили в Гомельском областном суде.

Женщина решила, что так просто это не оставит, и подала на коммунальников в суд с просьбой взыскать в ее пользу 3,5 тысячи рублей за моральный ущерб. В исковом заявлении она указала, что предприятие не обеспечило надлежащее состояние инфраструктурных объектов и своевременную уборку территории.

- Ощущения боли истица испытывала на протяжении всего процесса заживления, что причиняло ей физические страдания. До настоящего времени функция руки не восстановлена, что причиняет ей страдания, - рассказывают в пресс-службе суда.

Суд Железнодорожного района Гомеля удовлетворил исковые требования женщины, но оценил моральный вред только на две тысячи рублей. Коммунальники не согласились с судом и подали жалобу, но 14 мая Гомельский областной суд оставил ее без удовлетворения.