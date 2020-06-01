Лукашенко - главе КГБ: «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. Не с той стороны, откуда хотелось бы»

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1 июня президент Беларуси встретился с главой КГБ Валерием Вакульчиком, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства, - говорит Александр Лукашенко.

Кроме того, на встрече с Валерием Вакульчиком Лукашенко высказался о майданах в Беларуси: «Их не будет! Всех «майданутых» хочу предупредить!» (читать далее...)