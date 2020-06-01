2020-06-01T12:28:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о майданах в Беларуси: «Их не будет! Всех «майданутых» хочу предупредить!»

Президент 1 июня проводит встречу с председателем КГБ Валерием Вакульчиком
ИННА КОРСАК
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лукашенко предупредил, что в Беларуси майдовнов не будет. Фото: belta.byлукашенко предупредил, что в Беларуси майдовнов не будет. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, президент на встрече с Валерием Вакульчиком заявил, что майданов в Беларуси не будет.

- Цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, - подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что государственная безопасность превыше всего, и на КГБ лежит ответственность по защите независимости и суверенитета.

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