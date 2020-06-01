Лукашенко о майданах в Беларуси: «Их не будет! Всех «майданутых» хочу предупредить!»
Как сообщает БЕЛТА, президент на встрече с Валерием Вакульчиком заявил, что майданов в Беларуси не будет.
- Цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, - подчеркнул Лукашенко.
Президент отметил, что государственная безопасность превыше всего, и на КГБ лежит ответственность по защите независимости и суверенитета.
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