«Это пшик!» Минский врач рассказал про основную ошибку, которая делает пошив масок бесполезным

А также о том, можно ли заразиться, пройдя мимо бессимптомного покупателя в гипермаркете

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Заместитель главврача по организационно-методической работе 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района Минска Захар Кулаковский в интервью агентству «Минск-Новости» рассказал о том, можно ли наверняка уберечься от коронавируса.

Например, даже если бессимптомный носитель вируса дыхнет вам в лицо в магазине - вы легко сможете заразиться.

- Основной путь передачи коронавируса - воздушно-капельный, - объясняет Захар Кулаковский. - Человек не подозревает, что болен. У него нет температуры, насморка, кашля. Течение болезни у него бессимптомное, но, к примеру, в гипермаркете пройдет он близко мимо вас, дыхнет в лицо - и всё! «Угостит» вас ковидом сполна.

Врач пояснил, что стопроцентной гарантии защиты от коронавируса нет, но самая эффективная - одноразовая маска, которую нужно менять каждые два часа, или же медицинские многоразовые маски, в которых каждые два часа нужно менять фильтры. Правда, последних у нас практически не найти в продаже. Кроме того, врач рассказал о самой распространенной ошибке тех, кто сам шьет маски.

- Обычно люди берут бинт, складывают его в несколько слоев, пришивают завязочки - и маска готова. А толку от нее никакого - микрочастицы просачиваются! Марлевая маска должна быть с наполнителем, иначе это пшик! Поэтому, если вы уж такой Самоделкин, положите между слоями бинта (марли) тонкий слой ваты. А вот на безлюдной улице лучше ходить без маски - врач посоветовал лучше воздухом подышать.