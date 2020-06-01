2020-06-01T13:40:57+03:00
Общество
КП Беларусь

БелАЭС продолжают вводить в эксплуатацию: с помощью тока проверили металл реакторного отделения, нет ли в нем полостей и трещин

На первом блоке завершили вихретоковый контроль парогенераторов. Этот процесс входит в комплекс обязательных контрольных мероприятий
Сергей Диндиков
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Отдельно подчёркивается уникальная методика проведения ВТК оборудования Белорусской АЭСОтдельно подчёркивается уникальная методика проведения ВТК оборудования Белорусской АЭСФото: Сергей ГАПОН
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Одним из обязательных контрольных мероприятий на стадии подготовки энергоблоков к вводу в эксплуатацию является вихретоковый контроль парогенераторов. На днях на первом энергоблоке он был завершён, сообщает БЕЛТА. Проводился он для подтверждения сохранности технических характеристик металла основного оборудования реакторного отделения после завершения горячей обкатки.

- Отдельно подчеркивается уникальная методика проведения ВТК оборудования Белорусской АЭС, использование в нем высокоточных устройств и манипуляторов, изготовленных специалистами «Атомэнергоремонта», не имеющих аналогов в России. Принцип - измерение скорости и глубины прохождения токов сквозь металл. По этим данным делаются выводы о состоянии материала, обнаруживаются полости и даже маленькие продольные и поперечные трещины. Приборы фиксации данных могут функционировать долгое время при максимальных загрузках, а благодаря простым и надежным манипуляторам мы подводим измерительные приборы в любую точку для проведения замеров. Свои исследование мы проводим максимально точно. Дефекты в металле обнаруживаются с достоверностью в 100%, - рассказал руководитель представительства АО «Атомэнергоремонт» в Беларуси Андрей Залозный.

Вице-президент АО ИК «АСЭ» Олег Шперле в своём комментарии заявил, что график выполнения смежных пусконаладочных работ и сроки проведения ревизии основного оборудования реакторной установки зависят от своевременности проведения ВТК. Завершился этот производственный этап в запланированные сроки без потери качества благодаря согласованности действий, оперативности и высочайшему профессионализму, проявленным при выполнении работ всеми участниками процесса с российской и белорусской сторон.

Напомним, что по российскому проекту вблизи Островца, что в Гродненской области, строится Белорусская АЭС. У нее имеются два реактора ВВЭР-1200. Их общая мощность составляет 2400 МВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» является генеральным подрядчиком станции. в 2020 году планируется ввод первого энергоблока, а в 2021 - второго. Хотя ранее планировались другие сроки.

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