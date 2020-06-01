2020-06-01T13:06:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Престарелая сельчанка купила у соцработниц четыре одеяла за 500 рублей и обратилась в милицию

Оказалось, что приходившие гостьи - не соцработницы , а одеяла на самом деле стоят 35 рублей
Алла БЕЛУГА
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Самая частая жертва дорогущих покупок - одинокая пенсионерка. Но милиция вмешивается в такие дела редко, ведь чаще всего продавцы не скрываются под видом соцработников.Самая частая жертва дорогущих покупок - одинокая пенсионерка. Но милиция вмешивается в такие дела редко, ведь чаще всего продавцы не скрываются под видом соцработников.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Ивацевичский РОВД обратилась 89-летняя жительница деревни Рудня и рассказала, что какие-то очень дорогие одеяла прикупила себе у соцработниц. Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Сельчанка рассказала, что к ней пришли две женщины, которые представились социальными работниками, и уговорили ее приобрести «одеяла по выгодной цене». Чем больше - тем дешевле! Женщина купила четыре одеяла, отдав за них больше 500 рублей, а потом посидела, подумала и засомневалась в выгодности покупки. Решила на всякий случай обратиться в милицию.

Проведенная товароведческая экспертиза доказала, что стоимость каждого двуспального одеяла составляет 35 рублей. Фактически в качестве наполнителя в них был синтетический материал, но на ярлыках - совершенно другой состав. По факту продажи одеял лжесоцработницами проводится проверка.

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