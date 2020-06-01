Фотофакт. Глава МИД Владимир Макей в Международный день защиты детей выложил в сеть свои детские фото

Владимир Макей рассказал о своих детских мечтах и присоединился к благотворительной акции. Фото: личный архив

Многие дипломаты на своих страницах в сети Facebook поддержали главу МИД, выложили детские фото и присоединились к благотворительной акции

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На своей странице в сети Facebook глава МИД Владимир Макей выложил свои детские фото и рассказал, кем хотел стать в детстве. Тем самым он присоединился к благотворительной акции в Международный день защиты детей.

Макей сообщил, что сделал пожертвование в Белорусский детский хоспис, и призвал неравнодушных последовать его примеру.

Акция к международному дню детей стартовала 1 июня. Все, что нужно - выложить детское фото и кратко рассказать о своих детских мечтах и увлечениях. Нужно помнить и про хештег #Разамздзецьмі.

Многие белорусские дипломаты уже приняли участие в благотворительной акции и перечислили средства в Белорусский детский хоспис и UNIHELP.