2020-06-01T13:48:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. Глава МИД Владимир Макей в Международный день защиты детей выложил в сеть свои детские фото

Многие дипломаты на своих страницах в сети Facebook поддержали главу МИД, выложили детские фото и присоединились к благотворительной акции
ИННА КОРСАК
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Владимир Макей рассказал о своих детских мечтах и присоединился к благотворительной акции. Фото: личный архивВладимир Макей рассказал о своих детских мечтах и присоединился к благотворительной акции. Фото: личный архив
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На своей странице в сети Facebook глава МИД Владимир Макей выложил свои детские фото и рассказал, кем хотел стать в детстве. Тем самым он присоединился к благотворительной акции в Международный день защиты детей.

Макей сообщил, что сделал пожертвование в Белорусский детский хоспис, и призвал неравнодушных последовать его примеру.

Акция к международному дню детей стартовала 1 июня. Все, что нужно - выложить детское фото и кратко рассказать о своих детских мечтах и увлечениях. Нужно помнить и про хештег #Разамздзецьмі.

Многие белорусские дипломаты уже приняли участие в благотворительной акции и перечислили средства в Белорусский детский хоспис и UNIHELP.

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Фотофакт. Глава МИД Владимир Макей в Международный день защиты детей выложил в сеть свои детские фото
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