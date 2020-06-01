2020-06-01T13:50:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о предвыборной гонке: «Люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась»

И заверил, что рот закрывать никому не будут, а он один пойдет «против шаек и банд сражаться, если надо»
Алла БЕЛУГА
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Фото: Фото: kremlin.ru.Фото: Фото: kremlin.ru.
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Александр Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком 1 июня заявил, что в Беларуси никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения.

- Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста - определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело - контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске - иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона, - говорится на его официальном сайте. - Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне - пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям.

Президент подчеркнул, что говорить открыто никто не запрещает, правда, если соблюдать порядок высказывания своих мнений.

- В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу. Я уже военным говорил: один буду против них (шаек и банд. - Прим.) сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся.

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