Курсы валют в Беларуси на 1 июня: евро и доллар подешевели

Изменить размер текста: A A

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разметили информацию о торгах, которые прошли 1 июня.

Евро подешевел на 0,0036 и теперь стоит 2,6736 белорусских рублей.

Доллар подешевел на 0,0092 и теперь стоит 2,4008 белорусских рублей.

Российский рубль вырос на 0,0396 и теперь стоит 3,4492 белорусских рубля за 100 российских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронакризис уже наступил? Средние зарплаты в Беларуси в апреле 2020 года упали

Минус 20 рублей за месяц по сравнению с мартом этого года. (подробности)

Нацбанк: за прошлый год из оборота в Беларуси изъяли более 800 фальшивых купюр и монет

Чаще всего попадаются поддельные доллары, но бывают белрубли и даже сербские динары. (подробности)