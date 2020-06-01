2020-06-01T14:11:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 1 июня: евро и доллар подешевели

А российский рубль подорожал
ИННА КОРСАК
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Курсы валют на 1 июня. Фото: pixabay.comКурсы валют на 1 июня. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разметили информацию о торгах, которые прошли 1 июня.

Евро подешевел на 0,0036 и теперь стоит 2,6736 белорусских рублей.

Доллар подешевел на 0,0092 и теперь стоит 2,4008 белорусских рублей.

Российский рубль вырос на 0,0396 и теперь стоит 3,4492 белорусских рубля за 100 российских.

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