Курсы валют в Беларуси на 1 июня: евро и доллар подешевели
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разметили информацию о торгах, которые прошли 1 июня.
Евро подешевел на 0,0036 и теперь стоит 2,6736 белорусских рублей.
Доллар подешевел на 0,0092 и теперь стоит 2,4008 белорусских рублей.
Российский рубль вырос на 0,0396 и теперь стоит 3,4492 белорусских рубля за 100 российских.
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