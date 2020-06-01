Под Могилевом легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Погиб 28-летний мотоциклист

В ДТП под Могилевом погиб мотоциклист. Фото: УВД Могилевского облисполкома

Водитель автомобиля получил травмы и доставлен в больницу

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В УГАИ УВД Могилевского облисполкома сообщили, что под Могилевом легковой автомобиль столкнулся с мотоциклистом. Он погиб.

- Авария произошла 31 мая. За рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 52-летний мужчина. Он решил развернуться на дороге и столкнулся с мотоциклом Yamaha, который двигался навстречу, - рассказали в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Мотоциклист, которому было 28 лет, погиб. Водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу.

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