В Италии от ранения 28-сантиметровым кухонным ножом умер дальнобойщик. Задержаны два белоруса и поляк

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вечером 30 мая на стоянке около города Савона в Италии. По данным итальянского агентства Ansa, 45-летний водитель из Польши ужинал вместе с тремя другими дальнобойщиками. Затем между подвыпившими водителями произошел конфликт и в ход пошел 28-сантиметровый кухонный нож. По данным полиции, раненый в ногу поляк закрылся в своем автомобиле и заклеил рану скотчем. На помощь он никого не позвал: скорую и полицию вызвали очевидцы примерно через полчаса. Водитель был в сознании, но истекал кровью. Он сам открыл дверь полицейским и указал на рану, сняв повязку.

- 118 спасателей, врачей и медсестер, прибывшие с медицинским автомобилем, приложили немало усилий в попытках его оживить, но безрезультатно. Пронзающая рана разорвала большеберцовую артерию, - пишет издание.

Увы, несмотря на усилия бригады медиков, водитель скончался от кровопотери. Полиция задержала трех мужчин - двух белорусов 40 и 43 лет, а также 40-летнего поляка-коллегу убитого. Все они утверждают, что погибший был убит случайно. Полиция выдвинула обвинения в преднамеренном убийстве.