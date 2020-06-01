2020-06-01T14:56:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Италии от ранения 28-сантиметровым кухонным ножом умер дальнобойщик. Задержаны два белоруса и поляк

Все были пьяны, а раненый сначала заклеил перерезанную артерию скотчем
Алла БЕЛУГА
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Сергей ГАПОН
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Инцидент произошел вечером 30 мая на стоянке около города Савона в Италии. По данным итальянского агентства Ansa, 45-летний водитель из Польши ужинал вместе с тремя другими дальнобойщиками. Затем между подвыпившими водителями произошел конфликт и в ход пошел 28-сантиметровый кухонный нож. По данным полиции, раненый в ногу поляк закрылся в своем автомобиле и заклеил рану скотчем. На помощь он никого не позвал: скорую и полицию вызвали очевидцы примерно через полчаса. Водитель был в сознании, но истекал кровью. Он сам открыл дверь полицейским и указал на рану, сняв повязку.

- 118 спасателей, врачей и медсестер, прибывшие с медицинским автомобилем, приложили немало усилий в попытках его оживить, но безрезультатно. Пронзающая рана разорвала большеберцовую артерию, - пишет издание.

Увы, несмотря на усилия бригады медиков, водитель скончался от кровопотери. Полиция задержала трех мужчин - двух белорусов 40 и 43 лет, а также 40-летнего поляка-коллегу убитого. Все они утверждают, что погибший был убит случайно. Полиция выдвинула обвинения в преднамеренном убийстве.

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