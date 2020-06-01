На своем участке в Бобруйске местный житель нашел женские кости в пакете
В телеграм-канале СК Беларуси сообщили, что на участке своего дома в Бобруйске местный житель нашел человеческие останки. Мужчина занимался сельскохозяйственными работами.
«Скелетированные останки человека были завернуты в полимерный пакет. По предварительной информации, они принадлежат женщине. Захоронению несколько лет», - пояснили в СК.
Возбуждено уголовное дело.
Следователи проводят экспертизу останков и устанавливают лиц, которым участок принадлежал ранее.
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