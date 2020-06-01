В Минском районе девочки 13 и 15 лет упали со второго этажа недостроенного дома

Две девочки упали со второго этажа недостроенного дома в Минском районе. Фото: pixabay.com

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В Телеграм-канале СК Беларуси сообщили, что 28 мая две девочки, 13 и 15 лет, упали со второго этажа недостроенного дома в Минском районе.

- Две подружки находились на втором этаже дома и забрались в оконный проем. Старшая девочка потеряла равновесие, начала падать и потянула за собой младшую. Дети упали на бетонное основание. Девочки доставлены в больницу и госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает, - пояснили в СК.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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