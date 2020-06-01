Минздрав впервые подписал документы онлайн на получение 90 миллионов евро от Всемирного банка

Денежные средства будут потрачены на закупку средств защиты, оборудования для реанимаций, а также информирование населения

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В пресс-службе Минздрава сообщили, что 1 июня впервые документы были подписаны онлайн на получение 90 миллионов евро от Всемирного банка.

Свои электронные подписи на документе поставили министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Александр Кремер.

- Если сначала речь шла о 20 миллионах евро, то, просмотрев и изучив документы, белорусский подход был поддержан Всемирным банком и значительно расширен финансово. Пандемия приходит и уходит, а люди нуждаются в медицинской помощи всегда, - подчеркнул Караник.

Денежные средства будут потрачены на закупку средств защиты, оборудования для реанимаций, а также информирование населения.

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