2020-06-01T16:55:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода, что ты делаешь, прекрати! Июнь 2020 года в Беларуси будет дождливым и холодным

Сравните его со среднестатистическим июнем в стране и осознайте, что лето придет не скоро
Алла БЕЛУГА
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Май был холоднмы и дождливым, а теперь и июнь не оставляет надежд.Май был холоднмы и дождливым, а теперь и июнь не оставляет надежд.Фото: Алла БЕЛУГА
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Весной нам обещали жаркое и засушливое лето, но что-то пошло не так. Среднемесячная температура воздуха в Беларуси в июне местами будет на один градус ниже привычной климатической нормы (15 - 18 градусов выше нуля). Но будет не просто холоднее, но еще и немного дождливее.

- То есть первый летний месяц прогнозируется нежарким. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений, местами больше обычного (в норме 63 - 95 мм), - говорят специалисты Белгидромета.

Синоптики отмечают, что обычно самая теплая - третья декада июня. Но примерно раз в 7 лет температура третьей декады бывает самой низкой. Например, в 1998 году в это время температура была на 5 градусов ниже, чем в первой декаде месяца.

Средняя температура июня в нашей стране - плюс 16,4 градуса. А самым теплым был прошлый июнь - плюс 21 градус. Холоднее всего было в июне 1962 и 1976 годов, когда среднемесячная температура составила всего лишь +13,8 градуса.

КАК ВЫГЛЯДИТ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ИЮНЬ? Средняя температура июня в нашей стране - плюс 16,4 градуса. Заморозки в первый летний месяц - редкое явление, они бывают примерно один раз в 20 лет. В среднем в июне бывает 12 - 15 дней с дождем, по стране выпадает 81 мм осадков. Обычно на весь месяц бывает 5 - 9 дней с грозами, 1 - 3 дня с туманами. Град бывает один раз в 2 - 3 года.

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