В Минске задержали таксиста в нетрезвом состоянии с 3,2 промилле алкоголя
В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 31 мая в Минске задержали таксиста в нетрезвом состоянии. При медицинском освидетельствовании в крови мужчины содержалось 3,2 промилле алкоголя.
- В воскресенье, 31 мая, в милицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что за рулем такси, скорее всего, находится водитель в нетрезвом состоянии. Когда сотрудники прибыли на место, водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «Пежо», - пояснили в ГУВД Мингорисполкома.
Составлены административные протоколы в отношении 32-летнего таксиста.
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