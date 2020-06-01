В Минске задержали таксиста в нетрезвом состоянии с 3,2 промилле алкоголя

В воскресенье, 31 мая, в милицию позвонил мужчина и сообщил, что в такси за рулем нетрезвый водитель

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В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 31 мая в Минске задержали таксиста в нетрезвом состоянии. При медицинском освидетельствовании в крови мужчины содержалось 3,2 промилле алкоголя.

- В воскресенье, 31 мая, в милицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что за рулем такси, скорее всего, находится водитель в нетрезвом состоянии. Когда сотрудники прибыли на место, водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «Пежо», - пояснили в ГУВД Мингорисполкома.

Составлены административные протоколы в отношении 32-летнего таксиста.

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