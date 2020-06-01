2020-06-01T17:37:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Литва и Латвия продлили карантин

Белорусам не попасть в соседнюю Литву как минимум до 16 июня
Алла БЕЛУГА
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Пока границы всех соседей для нас закрыты.Пока границы всех соседей для нас закрыты.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с COVID-19 Латвия и Литва продлили карантин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на поступившую от стран информацию.

Границы Литвы будут закрыты для иностранцев до 24 часов 16 июня, а в Латвии режим чрезвычайной ситуации со всеми ограничениями продлен до 9 июня.

Въезд в Латвию разрешен только грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, а также людям с разрешением на проживание и работу в Латвии, иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, дипломатам и членам их семей. Вернуться домой в Латвию могут и иностранцы, постоянно проживающим в Литве и Эстонии. Кроме них - еще и иностранцы, прибывшие по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Польша планирует открыть границы 15 июня, но не для всех. А вот визовые центры Италии и Великобритании в Минске уже принимают заявления на оформление виз. И это пока единственная возможность для белорусов получить шенген. Но если немного подождать, то можно не только открытых границ дождаться, но и шенгена по цене 35 евро.

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