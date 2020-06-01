Бабарико заявил в ЦИК о нарушениях избирательного законодательства

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что один из участников предвыборной гонки Виктор Бабарико разместил в сети свою «Декларацию о честных выборах». В тексте он озвучил принципы, которые сделают выборы на пост главы страны, по его мнению, честными.

Вслед за публикацией «Декларации» потенциальный кандидат обратился в Центризбирком Беларуси с заявлением о нарушении избирательного законодательства страны, сообщил БелаПАН. Полный текст заявления, поданного в ЦИК, он так же, как и «Декларацию», опубликовал на своем сайте. В заявлении Виктора Бабарико им перечислены нарушения, допущенные, по его мнению, в ходе избирательной кампании действующим президентом Беларуси.

Например, среди нарушений - участие администраций учреждений и организаций в сборе подписей для потенциального кандидата Александра Лукашенко. Со ссылкой на статьи Избирательного Кодекса Беларуси, Бабарико напомнил, что участие администраций организаций в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются, а собранные таким способом подписи не считаются действительными. В заявлении он подчеркнул, что такие действия могут стать основанием, чтобы ЦИК отказал в регистрации кандидата.

Еще Бабарико усмотрел нарушения законодательства во время посещения президентом МТЗ, связав это с возможной агитацией. И заявил, что Александр Лукашенко допустил ряд высказываний в отношении выдвигаемых кандидатами в президенты лиц.

А заявление Лукашенко о том, что в Беларуси «конституция не под женщину», по мнению Бабарико, может быть расценено, как «агитация против потенциальных кандидатов», часть из которых женщины.

В итоге «кандидат в кандидаты» попросил ЦИК провести проверку всех изложенных фактов.