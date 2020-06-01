2020-06-01T18:15:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Супруги долго хвалились продажей квартиры, пока ночью в дом к ним не пробрался вор

Нападение на семью произошло в Ганцевичском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Рано утром в дом сельчан пробрался вор. Фото: МВД.Рано утром в дом сельчан пробрался вор. Фото: МВД.
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Криминальна история случилась в Ганцевичском районе под утро 21 мая, рассказали в пресс-службе МВД.

На рассвете в дом к супругам-сельчанам пробрался неизвестный. Грабитель для маскировки надел шапку и медицинскую маску. Именно эту деревенскую усадьбу он выбрал неслучайно – семья недавно продала квартиру и, не стесняясь, делились подробностями удачной сделки с кем ни попадя. Вор надеялся украсть крупную сумму, пока хозяева спят, но не нашел денег и тогда принялся душить мужчину.

- В момент, когда злоумышленник душил веревкой мужа, проснулась супруга хозяина дома. Женщина оказалась не из робкого десятка, она набросилась на фигуранта. И вместе с мужем они смогли дать отпор преступнику, тот убежал прочь, бросив на месте происшествия личные вещи, - сообщили в пресс-службе.

На месте преступления грабитель забыл армейский вещмешок с биркой. Фото: МВД.

На месте преступления грабитель забыл армейский вещмешок с биркой. Фото: МВД.

Армейский вещмешок, в котором, по всей видимости, вор хотел унести кучу денег, оказался с «подсказкой» - на нем сохранилась биркой с ФИО военнослужащего. Сначала правоохранители обратились к владельцу вещмешка, мужчина сказал, что сдал его на склад после демобилизации.

- Так «ниточка» привела к другому военнослужащему, 29-летнему мужчине. Сначала он соврал, что вещмешок украли у него из бытовки, но позже признался в преступлении, - уточнили в МВД.

Подозреваемого задержали, его обвиняют в грабеже, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что ранее судимостей у мужчины не было.

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