Супруги долго хвалились продажей квартиры, пока ночью в дом к ним не пробрался вор

Изменить размер текста: A A

Криминальна история случилась в Ганцевичском районе под утро 21 мая, рассказали в пресс-службе МВД.

На рассвете в дом к супругам-сельчанам пробрался неизвестный. Грабитель для маскировки надел шапку и медицинскую маску. Именно эту деревенскую усадьбу он выбрал неслучайно – семья недавно продала квартиру и, не стесняясь, делились подробностями удачной сделки с кем ни попадя. Вор надеялся украсть крупную сумму, пока хозяева спят, но не нашел денег и тогда принялся душить мужчину.

- В момент, когда злоумышленник душил веревкой мужа, проснулась супруга хозяина дома. Женщина оказалась не из робкого десятка, она набросилась на фигуранта. И вместе с мужем они смогли дать отпор преступнику, тот убежал прочь, бросив на месте происшествия личные вещи, - сообщили в пресс-службе.

На месте преступления грабитель забыл армейский вещмешок с биркой. Фото: МВД.

Армейский вещмешок, в котором, по всей видимости, вор хотел унести кучу денег, оказался с «подсказкой» - на нем сохранилась биркой с ФИО военнослужащего. Сначала правоохранители обратились к владельцу вещмешка, мужчина сказал, что сдал его на склад после демобилизации.

- Так «ниточка» привела к другому военнослужащему, 29-летнему мужчине. Сначала он соврал, что вещмешок украли у него из бытовки, но позже признался в преступлении, - уточнили в МВД.

Подозреваемого задержали, его обвиняют в грабеже, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что ранее судимостей у мужчины не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Могилеве завпочтой забирала себе пенсии «мертвых душ».

Женщина присвоила около 7 тысяч белрублей (подробности).

В Скиделе через 11 лет нашли вора-домушника.

На месте преступления он оставил свои штаны, по ним и вычислили (подробности).