2020-06-01T18:46:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за скачка напряжения и выбитых зубов: необычные суды белорусов с коммунальниками

Оказывается, отсудить у прдставителей ЖКХ крупные суммы белорусы умудряются нередко
Наталья ПАРТОЛИНА
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С коммунальными службами можно судиться за всяческие непорядки - и выигрывать!С коммунальными службами можно судиться за всяческие непорядки - и выигрывать!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Гомеле женщина отсудила у коммунальной службы две тысячи рублей. Она сломала руку, когда упала на засыпанный опавшей листвой разрушенный бордюр с арматурой. «Комсомолка» вспомнила истории прошлых лет, когда коммунальники давали людям повод обратиться в суд, и люди выигрывали солидные компенсации.

Так, гомельчанин Григорий Корнилов компенсацию отсудил у электросетей: в квартире мужчины после скачка напряжения в сети начался пожар - полностью выгорела комната, сгорела стенка с вещами, мебель и компьютер. Чудом не пострадал сын Корнилова. Когда начался пожар, он спал, а проснулся от «выстрелившего» кинескопа.

В Рогачеве в 2012 году пенсионерка ехала на велосипеде и угодила передним колесом в яму возле водосточного колодца. Женщина перелетела через руль, ударилась лицом об асфальт и выбила несколько зубов. Коммунальникам пришлось не только оплатить услуги по протезированию и проезду в иногороднюю клинику, но и возместить моральный вред - пенсионерка из-за кровоподтеков и ссадин на лице долго не могла продавать овощи на рынке.

В Бобруйске мужчина отсудил компенсацию морального ущерба за то, что его семья несколько лет наводила порядок на лестничной клетке. Когда жильцы узнали, что отвечать за чистоту подъезда должно жилуправление, два года вели с коммунальниками переговоры, а потом обратились в суд.

В Бресте и в Минске автовладельцам удавалось добиться компенсации ремонта машин, на которые с крыш домов падали глыбы льда.

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