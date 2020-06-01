«Плыл под водой и потерял сознание»: в бассейне Минска тонул подросток
О ЧП, которое произошло в одном из бассейнов столицы, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте 1 июня.
Известно, что в субботу, 30 мая, подросток занимался плаванием в бассейне одного из оздоровительных спорткомплексов столицы. Около 10.40 часов мальчик захотел проплыть 50 метров по дорожке под водой и в какой-то момент потерял сознание.
- По счастливой случайности тонущего ребенка увидел один из посетителей. Мужчина быстро позвал на помощь и тут же сам нырнул за парнем под воду, - рассказали в СК.
Пока подростка извлекали из бассейна, другие сотрудники комплекса уже вызвали «скорую». Парня откачали на месте, после чего передали медикам, которые доставили его в больницу.
- На месте происшествия был проведен осмотр, взяты пробы воды, опрошены работники комплекса, свидетели и медики. Для тщательного изучения взяты записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка, - уточнили в СК.
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