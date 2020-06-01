2020-06-01T19:04:56+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске водитель сообщил в ГАИ о нетрезвом таксисте и заснял небольшую погоню

Выпивший «водила» во дворах въехал в дерево и в машину
Надежда БУТОВИЧ
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Сотрудник ГАИ выбегает из машины, чтобы догнать нарушителя. Фото: стоп-кадр | видео МВД.Сотрудник ГАИ выбегает из машины, чтобы догнать нарушителя. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
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Дорожно-транспортное происшествие с водителем одной из служб такси произошло в Минске в воскресенье, 31 мая. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Днем в воскресенье, около 14.00 часов, в милицию позвонил горожанин и рассказал, что, как ему кажется, во дворах на улице Космонавтов за рулем такси нетрезвый водитель. А для того, чтобы таксист не скрылся, водитель начал его преследовать, снимая все похождения на «видеорегистратор».

- Когда к указанному адресу прибыли госинспекторы выпивший таксист уже успел врезаться в припаркованную иномарку, заехал на бордюр и едва не врезался в дерево. Но завидев машину ГАИ, попробовал скрыться, - пояснили в пресс-службе.

Нарушителя задержали и отвезли на экспертизу, медосвидельствование выявило 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении 32-летнего водителя составлено несколько протоколов о правонарушениях, в том числе и за «пьяную езду»

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