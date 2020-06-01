2020-06-01T19:39:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Таможня: С 15 июня при ввозе в Беларусь электромобиля ставка НДС – 0%

Но от налога освобождаются только электрокары для личного пользования
Надежда БУТОВИЧ
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Электрокары для личного пользования станут более доступными.Электрокары для личного пользования станут более доступными.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В ГТК сообщили об изменениях порядка ввоза электромобилей на территорию страны. Так уже через две недели, с 15 июня, начнет действовать президентский указ.

- При ввозе авто с электродвигателем на территорию Беларуси с 15 июня для личного пользования на границе будет применена ставка НДС равная ноль процентов. Данное нововведение, предусмотренное указом президента «о стимулировании использования электромобилей», будет применимо вплоть до 31 декабря 2025 года, - рассказали в ГТК.

Воспользоваться «нулевым процентом» смогут только граждане Беларуси либо иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике. На иных физлиц, юрлиц и ипэшников, нормы указа распространяться не будут.

- Также по решению совета Евразийской экономической комиссии при ввозе электромобилей с 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года устанавливается ставка в размере 0% и по ввозной таможенной пошлине. Поэтому при ввозе физлицами электрокаров для себя не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, - добавили в Таможенном комитете.

Для уточнения в ГТК подчеркнули, что под понятие легковых электрокаров попадают авто категорий М1 или М1G.

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