Из-за коронавируса в Беларуси хотят разрешить продажу алкоголя и сигарет в интернете: чтобы сократить необязательные контакты

Чтобы заказать две бутылки дешевой водки по 7 рублей, нужно будет сделать заказ на 44 рубля. Фото: pixabay.com.

Но в корзину с покупками нужно будет положить еще «закуски» на 30 рублей

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В ближайшее время, в Беларуси, на ограниченный период будет разрешена интернет-продажа водки, пива, вина и сигарет, сообщил naviny.by со ссылкой на президентский указ. Документ «Об осуществлении розничной торговли с применением интернет-технологий», по информации портала, предусматривает изменение условий торговли в интернете. И, возможно, начнет действовать уже через месяц, с 1 июля.

Разрешение на торговлю в сети алкоголем и сигаретами, будет ограничено не только временными рамками: действовать по 31 декабря 2020 года, но и еще одним условием. В одном заказе можно будет заказать не больше 5 литров алкогольной продукции белорусского производства. А, кроме того, в корзине при оформлении покупки должны быть еще продукты минимум на 30 белрублей. Да и «представиться» покупатель будет обязан по всей форме: ФИО, дата рождения, номер паспорта (другого удостоверяющего личность документа).

Чтобы торговать такой группой товаров юрлицо или ИП должны будут получить лицензию. Причем ипэшники торговать алкоголем и сигаретами по интернету смогут только на селе, из-за особого режима налогообложения.

Обусловлено такое решение эпидситуацией и принимается (Прим.: направлено на согласование в соответствующие инстанции) для уменьшения необязательных контактов физлиц во время пандемии COVID-19.

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- Негативных последствий в плане алкоголизации населения, от указа не ожидается. Так как, чтобы заказать две бутылки дешевой водки по 7 рублей, нужно будет сделать заказ на 44 рубля. Не каждый сможет себе это позволить. Зато люди не будут покупать алкоголь с рук, у тех же таксистов, - сказал порталу собеседник.