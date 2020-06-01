2020-06-01T20:38:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Белорусские парламентарии высказались о «безответственности отдельных инициативных групп»

Депутаты заявили, что сбор подписей не должен нагнетать социальную напряженность
Надежда БУТОВИЧ
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По мнению депутатов во время сбора подписей может произойти раскол общества.По мнению депутатов во время сбора подписей может произойти раскол общества.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Постоянная комиссия Палаты представителей по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту опубликовала заявление, связанное с обстоятельствами ведущими, по их мнению, к нагнетанию обстановки в обществе.

Так депутаты обеспокоены складывающейся в рамках кампании по сбору подписей в поддержку «кандидатов в кандидаты» ситуацией.

- Считаем недопустимым использование формата сбора подписей не для поддержки потенциальных кандидатов в президенты, а в целях манипулирования сознанием людей, - заявили парламентарии.

Последние события они назвали нагнетанием социальной напряженности и спекуляциями на сложных экономической и санэпидемиологической ситуациях.

Действия «отдельных инициативных групп» депутаты назвали безоответственными, а отражение событий в массмедиа – искажением. Также члены комиссии Палаты представителей заявили об использовании грязных политтехнологий, что в совокупности, по их мнению, «не просто нацелено на нарушение общественного порядка, а имеет конечной целью создать раскол в обществе».

Резюмируя свое заявление, белорусские депутаты призвали избирателей не поддаваться на провокации, а участников политпроцесса - воздержаться от «популистских деклараций» и строго следовать Избирательному кодексу.

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