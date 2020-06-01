2020-06-01T21:14:36+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минздрав: в Беларуси у 3600 детей диагностирован коронавирус

У большинства он проходит почти бессимптомно [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Коронавирус в тяжелой форме наблюдается у детей с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями и с ожирением.Коронавирус в тяжелой форме наблюдается у детей с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями и с ожирением.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Во время онлайн-брифинга, посвященного Международному дню защиты детей, представитель Минздрава ответила на актуальные вопросы о здоровье детей и также назвала цифры по заболеваемости COVID-19. Так на 1 июня в Беларуси коронавирус выявлен у 3600 детей, сообщила Татьяна Бурдь главный специалист отдела медпомощи матерям и детям Минздрава.

- Среди заболевших коронавирусом 95 процентов детей переносят эту инфекцию в практически бессимптомной форме. К сожалению, есть небольшое количество детей со среднетяжелым состоянием. Как правило, это дети с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями и, к сожалению, с ожирением, - добавила представитель ведомства.

При этом специалист отметила, что не было тяжелых случаев COVID-19 у детей в Беларуси. И добавила, что с начала пандемии в республике у мам с коронавирусом родилось 62 новорожденных.

- Детки (Прим.: от мам с положительным тестом на коронавирус) здоровы. Среди этих шестидесяти двух детей - две двойни, - уточнила Бурдь.

В целом, сообщая о заболеваемости детей по стране, специалист пояснила, что более 60 процентов в структуре детских болезней – это патологии органов дыхания, а на втором месте - заболевания органов зрения.

- Это бич современности, ведь дети большое количество времени проводят в гаджетах, - резюмировала представитель Минздрава.

На третьем месте по заболеваемости – болезни опорно-двигательного аппарата, на четвертой позиции – заболевания пищеварительной системы. Также специалист отметила рост сахарного диабета и ожирения среди несовершеннолетних.

Еще главный специалист отдела медпомощи матерям и детям сообщила, что в январе-апреле 2020 года в Беларуси родился 22 тысячи 631 малыш (Прим.: на 7 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года). При этом каждый пятый житель республики – ребенок.

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Онлайн-видеобрифинг, приуроченный к Международному дню защиты детей.

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