2020-06-01T21:34:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Оставил «пальчики» на заборе: в Бобруйске поймали вора, обокравшего новостройку

Безработный мужчина украл имущество со двора строящегося дома и обрезал провода [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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На заборе судэксперты нашли следы двух рук. Фото: ГКСЭ по Могилевской области.На заборе судэксперты нашли следы двух рук. Фото: ГКСЭ по Могилевской области.
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Кража во дворе частной новостройки произошла в Бобруйске в минувший понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Утром 35-летний горожанин пришел на свою стройку и понял, что здесь побывал вор. Со двора пропали насосное устройство «Ручеек», фонарь с датчиком движения, срезаны были и провода. Правда, осталось кое-что ценное для оперативников: пальчики на заборе и отпечаток мужского ботинка на песке.

- На месте преступления после обнаружения были зафиксированы и изъяты следы. Например, на заборе были выявлены два следа руки. Один из них удалось идентифицировать - это оказался отпечаток 43-летнего безработного бобруйчанина, - пояснили в ГКСЭ.

НА участке эксперты нашли отпечаток ботинка - его сняли и в виде гипсового слепка отправили на трасологическую экспертизу. Фото: ГКСЭ по Могилевской области.

НА участке эксперты нашли отпечаток ботинка - его сняли и в виде гипсового слепка отправили на трасологическую экспертизу. Фото: ГКСЭ по Могилевской области.

Изъятый в виде гипсового слепка отпечаток подошвы обуви отправили на трасологическую экспертизу.

Злоумышленника уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в краже.

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