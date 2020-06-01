Полиция Украины готова предъявить обвинения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета

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Громкое убийство Павла Шеремета, журналиста из Беларуси, работавшего исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести», произошло в Киеве почти четыре года назад, в июле 2016 года.

В понедельник, 1 июня, пресс-служба Нацполиции Украины проинформировала в Facebook о том, что собраны достаточные доказательства для того, чтобы предъявить подозрения фигурантам уголовного дела.

В качестве возможных обвиняемых называются трое: военнослужащий сил спецопераций вокалист группы Riffmaster Андрей Антоненко, военный медик, хирург киевской детской больницы «Охматдет» Юлия Кузьменко, а также экс-военнослужащая Яна Дугарь. По версии следствия Кузьменко и Антоненко заложили взрывчатку под машину Шеремета. А третья подозреваемая - вела разведку в районе, где было взорвано авто.

Материалы уголовного дела превышают 200 томов. На данный момент в отдельное производство выделены 38 томов, касающихся трех фигурантов. Их открыли для ознакомления фигурантами и их адвокатами.

- Досудебное расследование по факту убийства Павла Шеремета длилось 1402 дня. За это время было обработано около 20 тысяч часов видеозаписей и почти 44 тысячи абонентских номеров. Были допрошены примерно 3 тысячи человек. По решению были проведены 180 отдельных следственных действий, назначены 106 комплексных экспертиз, - сообщила Нацполиция Украины.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции к первой годовщине работы на президентском посту Владимир Зеленский заявил, что, если по делу об убийстве Шеремета сидят невиновные, будут сделаны соответствующие кадровые выводы.

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