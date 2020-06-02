Как к себе домой: в Гродно воры за сутки трижды наведались в одну квартиру

Причем два последующих раза были уже после вызова милиции

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Приехав к себе домой, в микрорайон Ольшанка, гродненчанка обнаружила, что у нее открыто окно, а дверь квартиры заперта изнутри на цепочку. Проживает она в квартире на первом этаже.

Осмотревшись, она поняла, что место имела кража - не хватало несколько единиц электроинструмента. Хозяйка позвонила в милицию, и через некоторое время уехала по делам. Поздно вечером она вернулась и увидела, что входная дверь опять открыта, а на своих местах нет СВЧ-печи, чайника и утюга.

Всего вещей было похищено на 895 рублей. Не хватало также ноутбука.

Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД совместно с коллегами из УУР УВД провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личности правонарушителей, сообщается в источнике.

Было выяснено, что уже ранее судимый гродненец 29-лет залез в квартиру и умыкнул электроинструмент. Потом он предложил своему 33-летнему знакомому, также ранее судимому, опять заскочить в квартирку. Теперь уже вдвоем они забрали бытовые электроприборы. Ну, а в третий и последний раз они наведались за ноутбуком. Оперативники розыска расставили всю последовательность действий преступников, и нашли все похищенные вещи. Что-то подозреваемые успели продать или подарить, что-то сдали в ломбард.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Домушники сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

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