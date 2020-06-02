Учёные раскрыли причину невосприимчивости детей к коронавирусу

Изменить размер текста: A A

COVID-19 детям чаще всего нипочем. Конечно, они могут им заразиться, могут кого-то заразить, если являются переносчиками, однако сами переносят вирус легко, а в большинстве случаев и бессимптомно. Отчего так? Всё дело в слизистой носа и особом строении ее клеток.

Учеными Медицинской школы Икана из США было обнаружено, что экспрессия гена, кодирующего белок АПФ2, в клетках эпителия носовой полости детей ниже. Экспрессия гена возрастает с возрастом.

Для проникновения в клетку и заражения организма коронавирус использует рецептор АПФ2. Чем больше у человека АПФ2, тем быстрее и легче вирус размножается в его тканях. Низкая экспрессия гена, отвечающего за «строительство» этого рецептора, означает два возможных варианта: либо в носовой полости детей меньше АПФ2, либо они имеют меньшую активность.

Как ни крути, коронавирусу сложнее проникнуть в клетки слизистой носа ребенка. Как все мы знаем, нос является основной точкой входа, через которую вирус попадает в организм. Несложно сделать вывод, что пока коронавирус пытается размножиться в носу ребенка, иммунитет подстраивается под угрозу - и уничтожает вяло реплицирующего врага.

Но это не значит, что дети не могут подхватить коронавирус и не могут быть его распространителями. Это всего лишь объяснение, почему они переносят его легко. А вот грипп, наоборот, для детей опаснее, чем для взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года: 847 новых случаев за сутки, умерло пять человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года (подробности).