2020-06-02T09:16:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Учёные раскрыли причину невосприимчивости детей к коронавирусу

Дело в особом строении клеток, из которых состоит слизистая носа
Сергей Диндиков
Поделиться:
Коронавирусу сложнее проникнуть в клетки слизистой носа ребенкаКоронавирусу сложнее проникнуть в клетки слизистой носа ребенкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

COVID-19 детям чаще всего нипочем. Конечно, они могут им заразиться, могут кого-то заразить, если являются переносчиками, однако сами переносят вирус легко, а в большинстве случаев и бессимптомно. Отчего так? Всё дело в слизистой носа и особом строении ее клеток.

Учеными Медицинской школы Икана из США было обнаружено, что экспрессия гена, кодирующего белок АПФ2, в клетках эпителия носовой полости детей ниже. Экспрессия гена возрастает с возрастом.

Для проникновения в клетку и заражения организма коронавирус использует рецептор АПФ2. Чем больше у человека АПФ2, тем быстрее и легче вирус размножается в его тканях. Низкая экспрессия гена, отвечающего за «строительство» этого рецептора, означает два возможных варианта: либо в носовой полости детей меньше АПФ2, либо они имеют меньшую активность.

Как ни крути, коронавирусу сложнее проникнуть в клетки слизистой носа ребенка. Как все мы знаем, нос является основной точкой входа, через которую вирус попадает в организм. Несложно сделать вывод, что пока коронавирус пытается размножиться в носу ребенка, иммунитет подстраивается под угрозу - и уничтожает вяло реплицирующего врага.

Но это не значит, что дети не могут подхватить коронавирус и не могут быть его распространителями. Это всего лишь объяснение, почему они переносят его легко. А вот грипп, наоборот, для детей опаснее, чем для взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года: 847 новых случаев за сутки, умерло пять человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из-за коронавируса белорусы требуют отложить физический пуск АЭС
Виктор Бабарико собрал уже почти 100 000 тысяч необходимых подписей
В Минздраве рассказали, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой коронавируса
ДОСААФ теперь сможет учить белорусов управлять самолетами и вертолетами
Иностранец пытался обворовать магазин и скрылся на чердаке
Учёные раскрыли причину невосприимчивости детей к коронавирусу
Как к себе домой: в Гродно воры за сутки трижды наведались в одну квартиру
Полиция Украины готова предъявить обвинения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета
Оставил «пальчики» на заборе: в Бобруйске поймали вора, обокравшего новостройку
Минздрав: в Беларуси у 3600 детей диагностирован коронавирус
Белорусские парламентарии высказались о «безответственности отдельных инициативных групп»
Из-за коронавируса в Беларуси хотят разрешить продажу алкоголя и сигарет в интернете, чтобы сократить необязательные контакты
Таможня: с 15 июня при ввозе в Беларусь электромобиля ставка НДС - 0%
Видеофакт. В Минске водитель сообщил в ГАИ о нетрезвом таксисте и заснял небольшую погоню
«Плыл под водой и потерял сознание»: в бассейне Минска тонул подросток
Из-за скачка напряжения и выбитых зубов: необычные суды белорусов с коммунальниками
Супруги долго хвалились продажей квартиры, пока ночью в дом к ним не пробрался вор
Бабарико заявил в ЦИК о нарушениях избирательного законодательства
Литва и Латвия продлили карантин
В Минске задержали таксиста в нетрезвом состоянии с 3,2 промилле алкоголя
Погода, что ты делаешь, прекрати! Июнь 2020 года в Беларуси будет дождливым и холодным
Минздрав впервые подписал документы онлайн на получение 90 миллионов евро от Всемирного банка
В Минском районе девочки 13 и 15 лет упали со второго этажа недостроенного дома
Гостиницам и турфирмам в Минске предоставили налоговые и арендные льготы, а барам и ресторанам - нет
На своем участке в Бобруйске местный житель нашел женские кости в пакете
В Италии от ранения 28-сантиметровым кухонным ножом умер дальнобойщик. Задержаны два белоруса и поляк
Под Могилевом легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Погиб 28-летний мотоциклист
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года: 847 новых случаев за сутки, умерло пять человек