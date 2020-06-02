2020-06-02T09:13:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Иностранец пытался обворовать магазин и скрылся на чердаке

Мужчину нашла собака Орлана
Сергей Диндиков
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По следу пустили служебную собаку по кличке Орлана. Фото: mvd.gov.byПо следу пустили служебную собаку по кличке Орлана. Фото: mvd.gov.by
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- 31 мая ночью Барановичскому отделу Департамента охраны на пульт наблюдения поступил тревожный сигнал из магазина «Полет». По адресу выехала группа задержания. На месте в торговом зале они увидели, что товар весь разбросан, а панели ПВХ, которые закрывают вентиляционную шахту, повреждены, - сообщили в МВД.

На месте силовики рассмотрели версию, что, возможно, подозреваемый проник в магазин через чердак. Двери и окна здания были целые, без повреждений. По следу пустили служебную собаку по кличке Орлана.

- С чердака магазина донесся предупредительный лай. Там пёс и обнаружил 27-летнего мужчину, его задержали. Было установлено, что он проник в торговый зал через вентиляционную шахту. Молодой человек пытался вскрыть кассовые аппараты и похитить выручку, однако довести до конца начатое ему не удалось - сработала сигнализация, - рассказали в Департаменте охраны МВД.

Против грабителя возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

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