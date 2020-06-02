ДОСААФ теперь сможет учить белорусов управлять самолетами и вертолетами

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Вечером 1 июня Александр Лукашенко подписал указ №186, которым корректируются указы, касающиеся деятельности ДОСААФ, сообщает президентская пресс-служба.

Документом, в частности, расширен спектр подготовки специалистов различных профессий. ДОСААФ предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан, в том числе слушателей и курсантов учреждений образования, а также подготовке операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов.

Заявляется, что принятие указа позволит усилить роль ДОСААФ в патриотическом воспитании молодежи, увеличить число граждан, обучаемых профессиям рабочих и служащих, операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов, активизировать развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта.

Напомним, собственные вертолеты есть только у некоторых состоятельных белорусов. Например, у главы группы компаний «А-100» Александра Центера.

БУДЬ В КУРСЕ!

Получить права на вертолет стоит 25 тысяч долларов

Сперва нужно пройти врачебно-летную комиссию. Потом прослушать 178 часов теории и сдать экзамен - на это уходит два-три месяца. Потом приступать к летному обучению - минимум 42 летных часа.

- Всего получается около 25 тысяч долларов, - говорит Александр Центер. - Во-первых, это не дешево, а во-вторых, это отнимает много времени, ведь надо учиться, вспоминать школьный курс физики, аэродинамики.

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