2020-06-02T09:29:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минздраве рассказали, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой коронавируса

Если у пациента положительный результат, то закрывать больничный лист будут на 21 день
Сергей Диндиков
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В документе также уточняется кратность приема Фавипиравира - противовирусного средства, ранее используемого главным образом при лечении гриппаВ документе также уточняется кратность приема Фавипиравира - противовирусного средства, ранее используемого главным образом при лечении гриппаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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21 мая Министерством здравоохранения принят приказ №557 для совершенствования принимаемых мер по современной диагностике и лечению пациентов с коронавирусом. Комментарий к документу есть на сайте Минздрава.

В приказе есть уточнения клинико-лабораторных критериев установления диагноза коронавируса. Так, в документе указываются группы пациентов, которые подлежат лабораторному обследованию, описаны порядки исследования при выписке и переводе. Документом установлено, что пациенты с легкой и бессимптомной формой коронавируса тестирование проходят через 14 суток. При отрицательном показателе их выписывают. Если же у пациента он положительный, то выдавать больничный лист будут на 21 день.

В Минздраве отметили, что в современной ПЦР-диагностике можно выделить фрагменты РНК-вируса, но это не говорит о его жизнеспособности. Там отмечают, что у здорового человека в норме РНК-коронавируса определяться не должно. Соответственно, когда первично выявляется пациент (с проявлением симптомов или без) с наличием РНК, то это свидетельствует об инфицировании. При этом, как показывает практика, у большого числа пациентов остатки РНК-вируса при ПЦР-диагностике могут выделяться более месяца. Но опыт китайских и других ученых показывает, что это нежизнеспособный вирус, который не способен инфицировать кого-то еще.

Выделить и получить жизнеспособный вирус удалось максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов. Это показывают все исследования. В Минздраве обратили внимание на то, что бессимптомные и легкие формы COVID-19 в Беларуси типируются, а во многих странах бессимптомные формы вообще не считают. Исходя из этого встает вопрос о том, что наличие РНК-вируса не свидетельствует о способности заражать. В литературе пока не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день от момента диагностирования процесса появления клинических симптомов при легких формах заболевания. При этом обломки вируса в клетке могут содержаться еще достаточно долго, но жизнеспособный вирус, способный заражать других, они не выделяют. В связи с этим ведущие эксперты страны приняли решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка, который не имеет клинического значения. С этим связано решение по поводу больничных у пациентов с легкой и бессимптомной формой коронавируса.

В документе также уточняется кратность приема Фавипиравира - противовирусного средства, ранее используемого главным образом при лечении гриппа. Определяются новые подходы к использованию гидроксихлорохина при лечении. В приказе регламентируется выбор и дозирование антикоагулянтов для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов.

В Минздраве отметили, что по мере накопления и обобщения клинических данных, публикаций и разработки международных рекомендаций по данному вопросу в протоколы лечения будут вноситься изменения.

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