Виктор Бабарико собрал уже почти 100 000 тысяч необходимых подписей

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- Продолжается сбор подписей, и мы уже вплотную приблизились к взятию первого барьера в 100 000! - написал Виктор Бабарико в своем Фейсбуке. - Но я уверен: мы можем гораздо больше! Наша цель - 1 000 000! Каждый день мы получаем результаты ваших личных рекордов. И я вижу - предела нет! Спасибо всем! У нас впереди ещё две недели и всего 9 шагов. Шаг - 100 тысяч! Вместе победим!

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