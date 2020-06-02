2020-06-02T10:30:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса белорусы требуют отложить физический пуск АЭС

Петиция обращена к Госатомнадзору и Минэнерго
Сергей Диндиков
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Авторы петиции требуют не выдавать лицензии на пуск БелАЭСАвторы петиции требуют не выдавать лицензии на пуск БелАЭСФото: Павел МАРТИНЧИК
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1 июня на специализированном сайте была размещена петиция с требованием отложить запланированный на июль физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС. Она предназначена Министерству энергетики и департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС, или, по-другому, Госатомнадзору. Сейчас её подписали около 400 белорусов, хотя не так давно мы сообщали об успешных испытаниях станции.

Авторы петиции обращаются в Госатомнадзор и требуют «не выдавать лицензии на пуск БелАЭС». В Минэнерго они просят отложить физический пуск «до момента, когда будут решены проблемы безопасности станции». Из-за эпидемии COVID-19 они считают эту затею рискованной. Возможно, «запуск станции будет выполняться недостаточно квалифицированными специалистами и без должного контроля».

Причиной авторы петиции называют массовое заболевание коронавирусом персонала, который занят строительством и подготовкой электростанции к пуску. Возникло оно из-за отсутствия необходимых мер защиты. Сейчас, по словам руководителя «Росатома» Алексея Лихачева, из работающих там носителями вируса являются около 100 человек. По информации Минэнерго, около 80 из этих 100 находятся под подозрением и изолированы. Подтверждено официально 18 случаев. Так что в момент пуска квалифицированные специалисты могут быть недоступны.

В петиции также указано, что когда границы закрыты, а в других странах действуют карантинные меры, к нам на Островецкую площадку не могут приехать иностранные специалисты, эксперты, сотрудники миссий, чтобы оценить предпусковую готовность АЭС и ее соответствие международным стандартам.

Авторы петиции заявляют, что «до сих пор не решены проблемы безопасности, которые выявлены, когда станция подвергалась стресс-тестам, отсутствуют планы обращения с отработанным ядерным топливом, нет достаточного количества мощностей холодного и горячего резерва, необходимых для безопасной интеграции БелАЭС в энергосистему» и многое другое.

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