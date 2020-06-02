2020-06-02T10:49:37+03:00
Общество
КП Беларусь

На пожаре в Могилеве погибла 90-летняя женщина

Трагедия случилась на улице Локомобильной
Григорий ГРИБОВ
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На пожаре в Могилеве погибла 90-летняя женщина. Фото: МЧС РБ.На пожаре в Могилеве погибла 90-летняя женщина. Фото: МЧС РБ.
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- В Могилеве в результате пожара частного жилого дома по улице Локомобильной, который произошел в понедельник, 1 июня, около семи часов вечера, погибла 90-летняя женщина, - сообщает МЧС РБ. - Огнем в горевшей комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

За эти сутки в Беларуси случилось еще несколько трагедий. Одна из них - в деревне Ольшаники Шумилинского района, что в Витебской области. Пожар случился утром, в 11 часов. В частном доме сгорела кровля, имущество, повреждены потолочное перекрытие, стены, уничтожен один сарай, в другом сгорела крыша, потолочное перекрытие, повреждены стены. Хозяин дома погиб.

Еще один человек погиб на пожаре в Кучкуны Воложинского района. Тут тоже сгорел частный дом. Погиб его хозяин.

Причины пожаров выясняются. Но, вероятно, они произошли из-за неаккуратного обращения с нагревательными приборами или неисправными печами. Уже известно, что июнь 2020 года в Беларуси будет дождливым и холодным.

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