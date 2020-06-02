Певица Инна Афанасьева: «Аферисты используют мое имя в рекламе лекарства от коронавируса!»

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Инна Афанасьева разместила скриншоты с громкими и пугающими заголовками статьи, которая гуляет сейчас по интернету: «Как врачи едва не убили коронавирусом Инну Афанасьеву, пытаясь обогатиться на болезни известной певицы», «Почему беспощадный коронавирус убивает только людей с папилломами на теле?» В тексте говорится, что певица из-за папиллом и паразитов перенесла 6 микроинсультов! А дальше Инна Афанасьева рекламирует чудо-препарат, который спасет людей от коронавируса. В такой же рекламе около месяца назад использовали певицу Ларису Грибалеву - артистка также публиковала опровержение.

- Хочу сказать, что я абсолютно здорова! У меня нет никаких коронавирусов, паразитов и так далее! Я не давала никаких интервью по поводу своего предсмертного состояния. Это аферисты , которые размещают рекламу по продаже никому не нужных лекарств и собирают, как правило, с пенсионеров по 5 рублей! Пожалуйста, предупредите всех, кто, может быть, поверил в эту ложь! Хочу предупредить такие горе-сайты и тех, кто думает, что интернет все проглотит и вас не найдут! Поверьте, найдут, и очень быстро. У нас правоохранительные органы в этом отношении работают очень эффективно, если вы вдруг решили, что Беларусь - это страна, в которой возможно вот так безнаказанно обманывать людей! - возмутилась артистка.

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