2020-06-02T11:18:39+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Певица Инна Афанасьева: «Аферисты используют мое имя в рекламе лекарства от коронавируса!»

Заслуженная артистка Беларуси опубликовала опровержение в соцсетях
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Певица Инна Афанасьева: «Аферисты использую мое имя в рекламе лекарства от коронавируса!» Фото: соцсети Инна Афанасьевой.Певица Инна Афанасьева: «Аферисты использую мое имя в рекламе лекарства от коронавируса!» Фото: соцсети Инна Афанасьевой.
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Инна Афанасьева разместила скриншоты с громкими и пугающими заголовками статьи, которая гуляет сейчас по интернету: «Как врачи едва не убили коронавирусом Инну Афанасьеву, пытаясь обогатиться на болезни известной певицы», «Почему беспощадный коронавирус убивает только людей с папилломами на теле?» В тексте говорится, что певица из-за папиллом и паразитов перенесла 6 микроинсультов! А дальше Инна Афанасьева рекламирует чудо-препарат, который спасет людей от коронавируса. В такой же рекламе около месяца назад использовали певицу Ларису Грибалеву - артистка также публиковала опровержение.

- Хочу сказать, что я абсолютно здорова! У меня нет никаких коронавирусов, паразитов и так далее! Я не давала никаких интервью по поводу своего предсмертного состояния. Это аферисты , которые размещают рекламу по продаже никому не нужных лекарств и собирают, как правило, с пенсионеров по 5 рублей! Пожалуйста, предупредите всех, кто, может быть, поверил в эту ложь! Хочу предупредить такие горе-сайты и тех, кто думает, что интернет все проглотит и вас не найдут! Поверьте, найдут, и очень быстро. У нас правоохранительные органы в этом отношении работают очень эффективно, если вы вдруг решили, что Беларусь - это страна, в которой возможно вот так безнаказанно обманывать людей! - возмутилась артистка.

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