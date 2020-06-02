Валерий Цепкало сказал, что думает о «Табакерках», госсимволике и аккумуляторном заводе

Он также заявил, что у него есть план на случай фальсификации выборов

Изменить размер текста: A A

1 июня вечером, на улице Советской, в Бресте Валерий Цепкало со своей супругой Вероникой провёл пикет. Начался он около кинотеатра «Беларусь» и продолжался 100 минут, сообщает tut.by. Жители города смогли задать претенденту в кандидаты все интересующие вопросы.

Пожалуй, один из самых основных вопросов встречи был вопрос про аккумуляторный завод, что строится под Брестом. У кандидата жёсткая позиция:

— Для меня это личное. Отец всю жизнь проработал на заводе. Там он дышал аммиаком и другими гадостями. После – вышел на пенсию, и через три года умер от рака легких. Здоровье — это основа основ, — подчеркнул Валерий.

Претендент считает, что для всех вредных производств следует выделить промышленную «зону отчуждения» вдали от населенных пунктов. Если инвестор захочет построить предприятие – пусть там строит. Город должен быть чистым.

По поводу повсюду массово расплодившихся киосков «Табакерка» у него тоже конкретный взгляд. Под аплодисменты присутствующих, он объявил о полном их сносе. — Сам я из Гродно. Смотрю, «Табакерка» стоит, а рядом — детская больница, стадион. Ну что это такое?! Мы за спорт и здоровый образ жизни или за «Табакерки»?!

О государственной символике, Валерий сказал, что для него это не принципиально. Кто хочет пусть вывешивает бел-чырвона-белы флаг из окна. Кто хочет — нынешний красно-зелёный.

Спросили о планах на случай фальсификации выборов. Тут претендент ответил следующее:

— План есть, но можно я его вам пока не скажу.

Данные брестского штаба говорят, что за время встречи с Валерием Цепкало за него свои подписи оставили около 250 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виктор Бабарико собрал уже почти 100 000 тысяч необходимых подписей

Всего экс-банкир хочет собрать миллион подписей избирателей (подробности).

Белорусские парламентарии высказались о «безответственности отдельных инициативных групп»

Депутаты заявили, что сбор подписей не должен нагнетать социальную напряженность (подробности).