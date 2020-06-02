«Во время войны свалили в одну яму». В Витебском районе копали могилу, а нашли 120 ржавых мин

Вот такой импровизированный склад боеприпасов обнаружили рабочие, которые копали могилу в Витебском районе. Фото: УВД Витебского облисполкома.

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Минувшие выходные выдались «урожайными» для витебских саперов. 120 минометных мин нашли в Витебском районе на кладбище в деревне Васюты 30 мая. Рабочие копали могилу. Углубившись примерно на метр, они увидели подозрительные ржавые металлические предметы. Обратились в милицию.

- На место прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 внутренних войск МВД. Саперы обследовали участок и извлекли 120 минометных мин калибра 81 мм и четыре артиллерийских взрывателя. Все боеприпасы - времен Великой Отечественной. Предположительно, во время войны их свалили в одну яму, поэтому мины лежали так кучно, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Мины вывезли с кладбища и обезвредили. Днем ранее в лесу около поселка Оболь Шумилинского района тоже нашли боеприпасы. Обнаружили их во время лесозаготовок. Саперы вывезли и уничтожили 96 минометных мин калибра 50 мм и семь - калибра 82 мм.