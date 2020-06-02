2020-06-02T11:37:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Во время войны свалили в одну яму». В Витебском районе копали могилу, а нашли 120 ржавых мин

Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Вот такой импровизированный склад боеприпасов обнаружили рабочие, которые копали могилу в Витебском районе. Фото: УВД Витебского облисполкома.Вот такой импровизированный склад боеприпасов обнаружили рабочие, которые копали могилу в Витебском районе. Фото: УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

Минувшие выходные выдались «урожайными» для витебских саперов. 120 минометных мин нашли в Витебском районе на кладбище в деревне Васюты 30 мая. Рабочие копали могилу. Углубившись примерно на метр, они увидели подозрительные ржавые металлические предметы. Обратились в милицию.

- На место прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 внутренних войск МВД. Саперы обследовали участок и извлекли 120 минометных мин калибра 81 мм и четыре артиллерийских взрывателя. Все боеприпасы - времен Великой Отечественной. Предположительно, во время войны их свалили в одну яму, поэтому мины лежали так кучно, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Мины вывезли с кладбища и обезвредили. Днем ранее в лесу около поселка Оболь Шумилинского района тоже нашли боеприпасы. Обнаружили их во время лесозаготовок. Саперы вывезли и уничтожили 96 минометных мин калибра 50 мм и семь - калибра 82 мм.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко сравнил будущий комплекс по выпуску удобрений с БелАЭС и ПВТ
«Белнефтехим» ответил на призыв белорусов снизить цены на бензин и солярку
С 15 июня нельзя будет купить электронные билеты на поезд через poezd.rw.by
Обязательный масочный режим введен в Кировском районе Могилевской области
Россия разрешила въезд к себе белорусским вахтовикам
В Браславе спасали птенца лебедя, который попался на крючок
«Дернула за веревочку - а там деньги!». Сиделка в Витебском районе унесла из тайника пенсионерки 2700 долларов
Жестокое убийство в Жодино: зарезанную женщину нашли возле кладбища
«Во время войны свалили в одну яму». В Витебском районе копали могилу, а нашли 120 ржавых мин
Валерий Цепкало сказал, что думает о «Табакерках», госсимволике и аккумуляторном заводе
Певица Инна Афанасьева: «Аферисты используют мое имя в рекламе лекарства от коронавируса!»
На пожаре в Могилеве погибла 90-летняя женщина
Из-за коронавируса белорусы требуют отложить физический пуск АЭС
Виктор Бабарико собрал уже почти 100 000 тысяч необходимых подписей
В Минздраве рассказали, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой коронавируса
ДОСААФ теперь сможет учить белорусов управлять самолетами и вертолетами
Иностранец пытался обворовать магазин и скрылся на чердаке
Учёные раскрыли причину невосприимчивости детей к коронавирусу
Как к себе домой: в Гродно воры за сутки трижды наведались в одну квартиру
Полиция Украины готова предъявить обвинения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета