Жестокое убийство в Жодино: зарезанную женщину нашли возле кладбища

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31 мая в милицию позвонил очевидец: он рассказал, что недалеко от жодинского городского кладбища на мусорной свалке нашел труп изрезанной женщины. На место выехали оперативники. Они установили, что потерпевшей оказалась 47-летняя жительница Жодино. Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы для исследовании, допрошены знакомые потерпевшей и иные лица.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» Уголовного кодекса. Уже установили и задержали подозреваемых. Это 54-летний мужчина и его 50-летний брат, оба жители Жодино. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Если вину подозреваемых докажут, они могут получить вплоть до пожизненного лишения свободы или даже расстрел.

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