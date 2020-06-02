Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июня 2020 года: 852 новых случая за сутки, умерло три человека
Минздрав опубликовал последние цифры о количестве случаев коронавируса в Беларуси. Всего за время пандемии зарегистрированы 44 тысячи 255 человек с положительным тестом на COVID-19. То есть за минувшие сутки - плюс 852 новых случая. Выздоровели и выписаны 19 тысяч 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (419 человек за сутки).
Всего проведено 562 тысяч 945 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией (за сутки - плюс три человека).
Напомним, последний месяц в Беларуси наблюдался практически одинаковый прирост новых случаев (плюс 900 с лишним человек, но до ты тысячи он ни разу не дотянул). А последние три дня прирост - чуть менее 900 человек в сутки. В то же время снижается количество проведенных тестов: за минувшие сутки сделали 9586 тестов, в то время как днем раньше - 12284, а еще днем ранее - 14534 теста.
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