2020-06-02T11:54:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дернула за веревочку - а там деньги!». Сиделка в Витебском районе унесла из тайника пенсионерки 2700 долларов

Женщина устроилась сиделкой от скуки по объявлению в газете. Теперь ей придется отвечать за кражу
Наталья ПАРТОЛИНА
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Сиделка дернула за веревочку, когда прибиралась в доме подопечной, и вытащила пачку денег!Сиделка дернула за веревочку, когда прибиралась в доме подопечной, и вытащила пачку денег!Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Витебском районе обокрали 81-летнюю пенсионерку. Из тайника в квартире женщины пропало 2700 долларов. Выйти на след вора правоохранительным органам было несложно: в последний год к пожилой женщине почти никто не заходил, кроме сиделки, которая за ней присматривала. Кстати, и проверяла свой тайник женщина последний раз тоже около года назад.

Сиделку пожилая женщина, которой было трудно самостоятельно передвигаться даже по квартире, наняла по объявлению в газете. Это была не соцработница, а тоже женщина пенсионного возраста, которая искала подработку, чтобы не скучать и иметь прибавку к пенсии. Присматривать за своей подопечной она приходила два-три раза в неделю.

Сбережения пенсионерка хранила в тайниках. Один из них она устроила под «стенкой» в зале. Чтобы достать деньги, нужно было дернуть за выглядывающую из-под «стенки» нитку. Сиделка потянула за эту ниточку случайно, когда делала уборку. И вытащила пачку денег! Женщина, которая раньше не имела никаких конфликтов с законом, не устояла перед искушением и забрала их.

- Недавно пенсионерка обнаружила пропажу денег. Сиделка призналась, что взяла их. Часть денег она успела потратить, оставшиеся вернула потерпевшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

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«Дернула за веревочку - а там деньги!». Сиделка в Витебском районе унесла из тайника пенсионерки 2700 долларов
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